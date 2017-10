VIDEO - PSG maakt ook zonder Neymar korte metten met Sneijder en Balotelli

Paris Saint-Germain moest het vrijdagavond in de topper tegen OGC Nice, waar Wesley Sneijder weer eens in de basis startte, stellen zonder de geschorste Neymar, maar Edinson Cavani nam de taken van de Braziliaanse sterspeler overtuigend waar. Dankzij onder meer twee goals van El Matador zit PSG stevig in het zadel aan kop van de Ligue 1.