Druk op Van Bronckhorst neemt toe: ‘In mijn ogen is de kritiek niet terecht’

Giovanni van Bronckhorst leidde Feyenoord vorig seizoen naar het eerste kampioenschap sinds 1999. De jonge trainer werd geprezen voor de manier waarop hij de Rotterdammers naar de landstitel leidde. Dit seizoen zijn de prestaties minder goed. Van Bronckhorst begrijpt goed dat de druk op zijn schouders toeneemt, nu de resultaten wisselvallig zijn.

Feyenoord verloor tot dusver alle wedstrijden in de Champions League en in de Eredivisie is de ploeg van Van Bronckhorst na de 1-4 thuisnederlaag tegen Ajax terug te vinden op de vijfde plaats. “We komen uit een succesvolle periode met drie prijzen in twee jaar”, laat de Feyenoord-trainer optekenen in het Algemeen Dagblad. “En het moment waarop wij de landstitel hebben veroverd, ligt maar net achter ons. Het gaat nu minder dan komt er kritiek. Dat is voetbal.”

Feyenoord leed in de eerste negen competitiewedstrijden van dit seizoen al meer verliespunten dan in de eerste 24 speelronden van vorig seizoen. Nu zijn dat er al 11, terwijl de Rotterdammers vorig seizoen slechts 9 verliespunten hadden na 24 wedstrijden. “Maar ik doe wat ik altijd doe, ik bereid de ploeg op dezelfde manier voor”, vervolgt Van Bronckhorst. “Dus in mijn ogen is de kritiek niet terecht. Nee, ik verschuil me niet achter excuses, want die zijn er niet in de top van het voetbal. Nooit. Eén punt in de laatste drie thuisduels is niet goed genoeg. Dat is duidelijk.” Feyenoord gaat zaterdagavond op bezoek bij Roda JC, de hekkensluiter van de Eredivisie.