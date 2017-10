‘Dan zou ik thuiskomen en denken: Henk, wat heb je nu allemaal weer gedaan?’

Henk Veerman wilde afgelopen zomer dolgraag de overstap van sc Heerenveen naar FC Utrecht maken. De aanvaller zei zelfs dat hij het technisch manager Gerry Hamstra nooit zou vergeven als een transfer naar Utrecht af zou ketsen. De Friezen lieten Veerman uiteindelijk niet gaan, de deal ketste af. Desondanks blijft Veerman positief gestemd, zo laat hij weten in de Leeuwarder Courant.

Veerman benadrukt dat hij het heel jammer vond dat de transfer geen doorgang vond. “Maar tegelijkertijd heb ik het ontzettend naar mijn zin bij Heerenveen. Wat dat betreft hoef ik niet eens vergevingsgezind te zijn", aldus Veerman, die nog altijd door een deur kan met Hamstra. "We moeten niet vergeten dat Gerry de belangen van Heerenveen behartigt. Hij wilde me niet laten gaan. Dat is zijn goed recht. Zo zit de zakenwereld in elkaar.”

De 24-jarige aanvaller had er geen trek in een transfer te forceren, zoals Sam Larsson wel deed, met een tranfer naar Feyenoord als gevolg. “Het gaat erom wat Heerenveen met mij wil. Kijk, je hebt verschillende manieren om bij een club te vertrekken. Larsson stuurde aan op een onwerkbare situatie, maar hij zit nu wél bij Feyenoord. Ik heb altijd mijn best gedaan en zeg uit de grond van mijn hart dat Heerenveen een fantastische club is. Maar uiteindelijk zit ik hier nog.”

Veerman beseft dat je in de voetbalwereld soms ‘een klootzak’ moet zijn. “Ik had ook kunnen zeggen: ik weiger te voetballen. Mogelijk had Heerenveen me dan laten gaan. Maar ja. Ik kan wel Henk de klootzak gaan spelen. Het probleem is alleen: ik ben er niet één. Zo’n rol past mij dus niet. Dan zou ik thuiskomen en denken: Henk, wat heb je nu allemaal weer gedaan? En in mijn dorp lachen ze me uit. Nee, dan ben ik liever een gewaardeerde wisselspeler, dan een klootzak met een basisplaats.”