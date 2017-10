Cocu: ‘Hij is niet mislukt, maar had er in mijn ogen meer uit kunnen halen’

PSV neemt het zondagmiddag op tegen Vitesse en treft in Tim Matavz een ex-speler die met zes goals tot nu toe in de Eredivisie in een prima vorm verkeert. De Sloveen stond in het verleden tussen 2011 en 2014 onder contract in Eindhoven, maar slaagde er in die tijd nooit helemaal in om de verwachtingen waar te maken.

Phillip Cocu vindt echter niet dat er over een mislukking gesproken kan worden: “Tim Matavz is zeker niet mislukt in Eindhoven. Hij heeft een aantal jaren goed gerendeerd en is een spits met kwaliteiten. Wat veel mensen vaak niet zien, is dat hij een speler is die overzicht heeft. Hij had er in mijn ogen meer uit kunnen halen bij ons”, vertelt de trainer in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Matavz heeft zijn vorm na een periode bij FC Augsburg, en uitleenbeurten aan Genoa en 1. FC Nürnberg, echter weer hervonden in Arnhem en Cocu ziet nu weer dezelfde speler als bij PSV. Hij noemt Matavz een complete spits die kan koppen en ook nog eens een goed schot heeft: “Via een individuele actie kan hij ook iets creëren, maar het is ook een speler die soms leeft van momenten. Hij had meer betrokken kunnen zijn bij ons spel, denk ik achteraf. Dan had er echt meer ingezeten. In de praktijk bewijst hij toch steeds dat hij makkelijk kan scoren.”