Huurling mag hopen op nieuwe kans bij Feyenoord: ‘Zien nog steeds potentie’

Simon Gustafson streek in 2015 neer bij Feyenoord, maar de Zweed slaagde er in zijn eerste twee seizoenen in De Kuip niet in om een basisplaats te veroveren. Afgelopen zomer volgde een verhuurbeurt bij Roda JC Kerkrade en dit weekend staat de middenvelder met zijn tijdelijke werkgever tegenover de Rotterdammers.

In Limburg is men blij dat Roda de beschikking heeft gekregen over Gustafson: “Hij is ons gegund. Dankzij de contacten met Martin van Geel (ex-directeur Roda JC, red.) konden we Simon krijgen. Je ziet aan hem dat hij meer kwaliteit heeft dat de gemiddelde Eredivisie-speler”, toont trainer Robert Molenaar zich in gesprek met De Telegraaf opgetogen over de aanvallende middenvelder. Ook in Rotterdam is het spel van Gustafson niet onopgemerkt gebleven en hij lijkt volgend seizoen weer op een kans te mogen rekenen.

“Wij zien nog steeds de potentie in hem. Vorig jaar konden we hem niet de minuten geven die hij nodig had voor zijn ontwikkeling. Jens Toornstra en Dirk Kuyt fungeerden uitstekend op tien”, laat Giovanni van Bronckhorst weten. De trainer heeft het gevoel dat hij daar met Gustafson goed over kon praten: “Hij zag dat het team zich ontwikkelde en dat het moeilijk is om daar tussen te komen. Daarom is dit een goede oplossing. Hij is pas 22 jaar en heeft tijd om door te groeien bij Feyenoord.”