Zlatan: ‘Alleen maar goed, dankzij hem minder druk op mijn comeback’

Zlatan Ibrahimovic raakte in de laatste maanden van het afgelopen seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie en is inmiddels weer op de weg terug. De Zweed, die in augustus opnieuw een eenjarig contract bij Manchester United tekende, wordt in december weer terug verwacht bij the Red Devils en kan niet wachten tot hij weer op het veld staat voor de formatie van José Mourinho.

“Ik maak deel uit van het team, de dag dat ik weer terugkom en kan spelen, zal ik mijn kwaliteiten weer toevoegen aan het team. Ik breng mijn spirit, mijn mentale kracht, mijn ervaring en mijn kwaliteiten”, vertelt hij aan Sky Sports. “Het team is dit seizoen sterker. Romelu Lukaku is er en hij maakt een hoop doelpunten. Dat maakt het makkelijker voor mij, want vorig seizoen konden we die rol niet veranderen. We hadden één iemand die de doelpunten maakte, die die taak had, en de coach kon niet variëren.”

“Dit seizoen is het eenvoudiger. Het is alleen maar positief dat Lukaku er is, hij legt minder druk op mijn ‘comeback’. Het geeft me veel tijd en daar ben ik blij mee. Hoe meer tijd ik krijg, des te beter het is. Hij maakt zijn doelpunten en doet wat hij moet doen. Als ik terug ben is het aan de coach, we zullen zien hoe het gaat”, vervolgt Ibrahimovic. “Ik denk dat ik nog steeds veel kan brengen. Ik lig er nu zes maanden uit en we weten niet precies hoe lang het nog gaat duren, maar geloof me, als ik terug ben zal ik gemotiveerd zijn. Hongerig.”