‘Ik was een van redenen voor verlies tegen Ajax, loop er niet voor weg’

Feyenoord sloot het afgelopen seizoen als af met de eerste landstitel in achttien jaar, maar deze voetbaljaargang wil het nog niet zo vlotten voor de formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Rotterdammers verloren de Klassieker vorig weekend in eigen huis met 1-4 van Ajax en kijken inmiddels al tegen een achterstand van acht punten op koploper PSV aan.

Nicolai Jörgensen heeft echter niet het idee dat de ploeg ‘als een kaartenhuis in elkaar aan het storten is’: “We hebben een nieuwe ploeg, we hebben veel blessures. Het is geen opsomming van excuses, maar we hebben blijkbaar tijd nodig”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Of de hoeveelheid kritiek die op ons neerdaalt de juiste proporties heeft? Dat weet ik eerlijk gezegd niet.”

“We kijken intern enorm kritisch naar onze prestaties. Die moeten veel beter, dat weten we echt wel. Maar als je het mij vraagt, zijn we maar twee procent verwijderd van de juiste vorm”, gaat de Deen, die denkt dat het een kwestie is van het zoeken naar de juiste ‘schakelaar’, verder. In tegenstelling tot vorig seizoen moet Feyenoord het dit jaar doen zonder Dirk Kuyt. Jörgensen weet echter niet of dat nou een van de hoofdoorzaken van de tegenvallende start is.

“We missen een geweldige gozer. Maar je weet nooit of Dirk het ook dit seizoen nog had kunnen brengen.” De oorzaken van de nederlaag tegen Ajax in De Kuip zoekt hij dan ook vooral bij zichzelf: “Ik heb het op mijn schouders genomen, ja. Ik ben de nummer 9 van Feyenoord en mijn taak is om doelpunten te maken. Dat heb ik niet gedaan. Ik had nog nooit een strafschop gemist en uitgerekend tegen Ajax ging het mis. Ik was een van de hoofdredenen voor het verlies tegen Ajax, daar loop ik niet voor weg. Die strafschop moet er gewoon in.”