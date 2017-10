Reiziger bescheiden na eerste prijs: ‘Ik ben geen held, ik ben hun trainer’

Jong Ajax won vrijdagavond met 2-3 op bezoek bij FC Eindhoven en dat was door de resultaten op de andere velden genoeg voor de winst van de eerste periodetitel in de Jupiler League. Voor trainer Michael Reiziger was het meteen zijn eerste trofee als trainer in Amsterdam en de voormalige rechtsback toonde zich na afloop verguld met het resultaat.

“Een prijs is een prijs. Het is een klein prijsje, maar het zegt iets over hoe we gestart zijn en dat is goed. We moeten zo doorgaan, de grote prijzen heb je altijd pas aan het einde”, vertelde hij bij FOX Sports. Reiziger was bescheiden over zijn eigen rol in het succes: “Ik ben geen held, ik ben hun trainer.”

De oefenmeester, die Marcel Keizer afgelopen zomer opvolgde als trainer van de beloften, was onder de indruk van de inzet van zijn spelers: “Ik heb in de kleedkamer gezien dat de jongens ervan genoten. Je zag toen ze achter kwamen, dat ze er echt vol voor gingen. Nadat we 1-3 voor kwamen, wilden we nog meer.”