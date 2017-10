Klopp lyrisch over toptalenten: ‘Ik zei: ‘Bewaar dit nummer goed’’

Liverpool heeft zich de afgelopen week verzekerd van de diensten van talent Ben Woodburn, die een meerjarig contract heeft getekend bij de Premier League-club. Jürgen Klopp is heel blij met de handtekening van de groeibriljant en steekt tijdens een persconferentie tegelijkertijd de loftrompet over Rhian Brewster, die furore maakt op het WK Onder-17.

"Hij klopt al de hele tijd als een gek op de deur, het is een fantastische jongen", aldus Klopp over Woodburn. "Het nieuwe contract voor Ben is een geweldig teken, omdat deze jongen duidelijk gelooft in het project en hier wil blijven, ook al weet hij dat het moeilijk is om gelijk mee te doen bij het eerste. Zijn contractverlenging is niet het enige goede nieuws, aangezien we ook Rhian Brewster hebben", citeert de Liverpool Echo.

Klopp is lyrisch over de jongeling die in de kwartfinale én de halve finale van het WK Onder-17 een hattrick produceerde: "Ik wil dingen niet groter maken dan ze zijn, maar als je dat doet, is het moeilijk om hem ons geheim te houden. Rhian had een keer een ernstige blessure en we zagen hem drie maanden niet. Toen hij terugkwam, was hij compleet veranderd. Hij was al een vent, ik zag al een beetje een baard."

"We moeten de omstandigheden creëren waardoor deze jongens de volgende stap kunnen maken. Niet te vroeg en niet te laat. Zij zijn de toekomst van het Engelse voetbal, dat is fantastisch. Ik heb even gebeld met Rhian na zijn laatste wedstrijd, dat was grappig. Ik zei: 'Bewaar dit nummer goed'. En hij zei: 'Dat ga ik zeker doen'. Ik wist dat hij graag bij Liverpool blijft", besluit Klopp.