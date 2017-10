‘PSV werd twee keer kampioen, maar ik schrijf die titels niet op mijn lijst’

Vitesse neemt het zondagmiddag op tegen koploper PSV en voor Tim Matavz en Remko Pasveer wordt dat een bijzondere wedstrijd. De spits en de doelman van de Arnhemmers stonden in het verleden jaren onder contract in Eindhoven en koesteren nog steeds warme gevoelens voor de tegenstander van hun huidige werkgever.

“Nadat het competitieprogramma bekend was, heb ik meteen naar twee wedstrijden gekeken. PSV en FC Groningen. Het zijn mijn oude clubs in Nederland. Dit is voor mij dus niet zomaar een wedstrijd”, vertelt Matavz, die denkt dat PSV ondanks de kwaliteiten in de ploeg te kloppen is, in gesprek met de Gelderlander.

Pasveer verruilde PSV afgelopen zomer voor Vitesse, maar kijkt niet met frustratie terug op de tijd dat hij als reservedoelman fungeerde: “PSV is juist een warm nest.” Wegens sportieve redenen koos hij echter voor de overstap: “In mijn periode is PSV twee keer landskampioen geworden. Maar ík ben nooit kampioen geworden. Ik schrijf die titels niet op mijn erelijst.”