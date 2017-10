FC Twente bevestigt vertrek Hake: ‘Dan is het beter om afscheid te nemen’

René Hake gaat geen andere rol vervullen binnen FC Twente. Dat is de conclusie na overleg tussen beide partijen, zo meldt de Eredivisionist vrijdagavond via de officiële kanalen. TC/Tubantia meldde eerder op de vrijdag al dat de twee partijen uit elkaar zouden gaan en nu hebben de Tukkers dat nieuws bevestigd.

"Vorige week namen we afscheid van René als hoofdtrainer. We hebben toen ook gezegd samen te gaan kijken naar een andere rol binnen de club voor René. Na overleg in de afgelopen week moeten we concluderen dat we afscheid nemen van elkaar. We bedanken René voor zijn inzet voor FC Twente en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", aldus technisch directeur Jan van Halst op de clubsite.

Ook Hake reageert via de site van zijn oude werkgever: "Tijdens overleg met de club hebben we voor een verdere samenwerking geen passende functie kunnen vinden. Dan is het beter om afscheid te nemen. Ik dank FC Twente voor de kans die mij als hoofdtrainer is geboden en de staf en de spelers voor de goede samenwerking. Het was geweldig te ervaren hoe de supporters het team zijn blijven steunen in moeilijke periodes."