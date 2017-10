Jong Ajax pakt eerste periodetitel; NEC gaat naar de play-offs

Jong Ajax, Fortuna Sittard, NEC, Telstar en FC Den Bosch waren in de race voor de eerste periodetitel in de Jupiler League, maar het is de ploeg van Michael Reiziger geworden die een feestje mag vieren. Jong Ajax won op bezoek bij FC Eindhoven en is periodekampioen, maar omdat de Amsterdammers niet kunnen promoveren, gaat de play-off ticket naar NEC, dat won van Jong FC Utrecht. Favoriet Fortuna Sittard verloor op bezoek bij De Graafschap.

De Graafschap – Fortuna Sittard 2-0

De Graafschap was in de eerste helft de betere partij op De Vijverberg, maar de formatie van Henk de Jong kon doelman Miguel Santos lange tijd niet passeren. Waar onder anderen Sjoerd Ars het niet lukte om op het scoreformulier te geraken, kon Daryl van Mieghem na een halfuur spelen wel juichen door één-op-één met Santos koel te blijven: 1-0. Groot gevaar kon Fortuna nauwelijks stichtten, waardoor het lang 1-0 bleef. Fabian Serrarens maakte een kwartier voor het eindsignaal de 2-0, waarna Fortuna niet meer mocht hopen.

FC Eindhoven – Jong Ajax 2-3

De Amsterdammers leken na vijf minuten spelen op rozen te zitten toen Mateo Cassierra onderuit werd gehaald in de zestien meter. De Colombiaan ging zelf achter de bal staan, maar kon niet tussen de palen mikken. De ploeg van Reiziger incasseerde vlak voor rust een tegentreffer: een scherpe counter van de Eindhovenaren werd goed afgerond door Mart Lieder. Dani de Wit trok meteen na de rust de stand alweer gelijk door een rake kopbal, Carel Eiting maakte de 1-2 en De Wit zorgde voor de 1-3. Lieder scoorde nog wel zijn tweede van de avond, maar daar bleef het bij, waardoor Jong Ajax periodekampioen werd.

NEC – Jong FC Utrecht 3-1

De thuisploeg was in de eerste helft oppermachtig en dat bleek ook uit de ruststand. Sven Braken bracht zijn team na een kwartier spelen op 1-0 door de bal net over de doellijn te sturen, waarna Arnaut Groeneveld na een halfuur de marge verdubbelde. Bilal Ould-Chikh produceerde na 65 minuten de 2-1, maar direct daarna bracht Ted van de Pavert het verschil weer op twee met een fraaie kopbal. Daarna speelde NEC de wedstrijd uit en kwam de overwinning nimmer in gevaar.

FC Den Bosch – Helmond Sport 2-2

De openingsfase tussen de twee Brabantse clubs was veelbelovend. Dennis Kaars nam na tien minuten spelen de openingstreffer voor zijn rekening, maar acht minuten later stond het alweer gelijk nadat Arne Naudts doelman Kees Heemskerk omspeelde en eenvoudig kon binnentikken. Naudts kreeg in de tweede helft de uitgelezen kans om de 1-2 te maken, maar de Belg miste een strafschop. Even later kon invaller Charlton Vicento, die nog geen vijf minuten in het veld stond, wel scoren. Met een heerlijke actie maakte Bart Biemans echter snel gelijk en besliste de eindstand op 2-2.

FC Emmen – FC Oss 1-1

In de eerste helft konden zowel de thuis- als de uitfans niet juichen, maar al snel in het tweede bedrijf bracht Cas Peters het thuispubliek in vervoering door bij de tweede paal het leer tegen de touwen te koppen. Emmen drukte door en kon acht minuten later weer scoren, maar Mario Bilate had het vizier niet op scherp staan en trof het aluminium. Stuy van den Herik kon aan de andere kant van het veld profiteren door raak te koppen: 1-1. Beide ploegen creëerden vervolgens aardig wat kansen om de winnende te maken, maar de keepers hielden hun doel schoon.

SC Cambuur - Jong PSV 0-1

Na een rommelige openingsfase was het Jong PSV dat voor het eerste echte gevaar zorgde. Erik Cummins kon echter ternauwernood redden op een kopbal van Donyell Malen, waarna de kans verkeken was. De thuisploeg was daarna ook gevaarlijk via Jurjan Mannes, die zijn poging van de lijn gehaald zag worden. Na een 0-0 ruststand was het vlak na de onderbreking wel raak voor de Eindhovenaren: Laros Duarte kapte goed naar binnen en verschalkte Cummins in de korte hoek. Ondanks kansen over en weer werd er daarna niet meer gescoord.

RKC Waalwijk - FC Dordrecht 1-0

De bezoekers waren al na een paar minuten spelen dicht bij de openingstreffer via Gustavo Hamer. Het schot van de Feyenoord-huurling liep echter op niets uit, waarna ook RKC zich via Johan Voskamp liet zien. Dordrecht dacht vervolgens na ruim twintig minuten spelen op voorsprong te komen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overkant was het een kwartier later wel raak via Dylan Seys, die na een goede steekbal van Voskamp richting Renze Fij kon en afrondde. In de tweede helft waren de Waalwijkers gesterkt door die voorsprong de bovenliggende partij en kwamen zij nauwelijks nog in de problemen.

Go Ahead Eagles - Jong AZ 2-1

In de openingsfase vielen er voor beide kanten kansen te noteren, maar het duurde tot kort voor de rust voordat het scorebord voor de eerste keer in beweging kwam. Jamie Jacobs vond Fred Friday, waarna de Nigeriaan de bal tegen de touwen knalde. Go Ahead ging daarna op zoek naar de gelijkmaker en vond die twintig minuten voor tijd toen Leon de Kogel een voorzet van Joey Suk verlengde en Pieter Langedijk raak schoot. De thuisploeg drong daarna aan en een paar minuten later was het opnieuw raak. Sam Hendriks profiteerde van een fout van Nick Olij bij een ingooi en maakte de winnende.