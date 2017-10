Oranje-international heeft geen spijt van vertrek: ‘Chelsea was teleurgesteld’

Nathan Aké heeft geen enkele spijt van zijn transfer van Chelsea naar AFC Bournemouth. De drievoudig A-international van het Nederlands elftal liet Stamford Bridge afgelopen zomer definitief achter zich voor een dienstverband bij de ploeg van Eddie Howe, mede om meer aan spelen toe te komen. Zaterdagmiddag nemen de twee Engelse ploegen het tegen elkaar op in de Premier League.

"Ik heb geen enkele spijt, absoluut niet. Ik ben nog steeds honderd procent gelukkig", aldus Aké in gesprek met de Evening Standard. De 22-jarige verdediger heeft in zes jaar tijd bij the Blues slechts zeventien keer mogen meespelen en dat steekt de jongeling: "Ik dacht dat ik meer kansen zou krijgen bij Chelsea. Ik heb enkele wedstrijden gehad, maar ik wilde dat gevoel dat je iedere week speelt. Dat is wat ik nodig heb op mijn leeftijd."

"Aan het eind van het seizoen had ik gewoon het gevoel dat ik moest vertrekken. Chelsea was teleurgesteld en wilde me houden, maar ze begrepen mij. Ze wilden me niet tegenhouden mijn dromen te verwezenlijken", vervolgt Aké, die voor ruim 22 miljoen euro de overstap maakte. "Ik leg mezelf al aardig wat druk op, maar natuurlijk wil je de club ook terugbetalen, aangezien de club heel veel geld heeft besteed om mij te halen."

Bournemouth staat negentiende in de Premier League, vier punten boven hekkensluiter Crystal Palace. Aké is ervan overtuigd dat zijn club genoeg tijd heeft om uit de gevarenzone te geraken: "Het is nog vroeg in het seizoen. We begonnen niet goed, maar de kwaliteit van ons voetbal wordt langzaamaan steeds beter. En we maken ook nog eens goede doelpunten. Ook verdedigend gaat het een stuk beter. We moeten gewoon meer punten gaan pakken en dat gaat ons lukken gezien de kwaliteit van onze selectie."