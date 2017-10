‘Hake krijgt geen nieuwe functie en maakt weg vrij voor komst Verbeek’

René Hake vertrekt per direct bij FC Twente. De voormalig oefenmeester van de Tukkers zou een andere functie bij de club krijgen nadat technisch directeur Jan van Halst hem eerder op non-actief had gesteld, maar nu wordt duidelijk dat Hake De Grolsch Veste definitief gaat verlaten, zo melden TC/Tubantia en De Telegraaf.

Het vertrek van Hake zou betekenen dat Twente fors in de buidel moet tasten, aangezien hij nog een contract voor anderhalf jaar had bij de Eredivisionist. Het vertrek van Hake opent de weg voor de komst van Gertjan Verbeek, die aangaf dat hij pas verder wilde onderhandelen op het moment dat de club alles had geregeld met Hake.

Verbeek is inmiddels meerdere keren om de tafel gegaan met het bestuur van FC Twente: "Het zijn constructieve gesprekken, zoals dat heet. Of het goed komt? Dat is nog de vraag. Op bepaalde vragen wil ik antwoord hebben. Het is niet netjes om nu uit de school te klappen daarover, of te zeggen waarop het dan zou afketsen", vertelde hij onlangs bij FOX Sports.