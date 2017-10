Aanvaller van Ter Leede geniet interesse van PSG: ‘Kylian Mbappé liep langs’

Oussama Siali gaat mogelijk aan de slag bij Paris Saint-Germain. De 21-jarige aanvaller van hoofdklasser Ter Leede liep twee weken geleden stage bij les Parisiens, dankzij een vriend die voormalig PSG-speler Gregory van der Wiel kent. Beeldmateriaal van Siali viel in de smaak bij de Franse topclub, waardoor een dienstverband bij PSG nu lonkt.

"Hij belde mij voor de wedstrijd tegen Hoek op dat ik kon komen stage lopen", vertelt de buitenspeler in gesprek met Voetbal in de Bollenstreek. "Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik werd opgevangen door de trainer van Jong Paris Saint-Germain. Ik heb donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag meegetraind. Ze wilden me daarna nog meer aan het werk zien, maar ik had natuurlijk ook mijn verplichtingen in Nederland."

Siali geeft aan dat hij enorm heeft genoten van zijn tijd bij de Ligue 1-club: "Het was allemaal heel professioneel en het complex is groot, maar wel jammer dat het eerste niet op dezelfde accommodatie traint. Kylian Mbappé liep wel langs, zijn broertje speelt namelijk ook in de jeugd van PSG…"

"Ze zullen binnenkort met een voorstel komen om mij nog een keer aan het werk te zien in een oefenwedstrijd", vervolgt Siali, die ondertussen ook met andere clubs praat. "Mijn ambitie is om naar het betaalde voetbal te gaan", zegt de amateurvoetballer, die niet wil prijsgeven welke clubs in hem geïnteresseerd zijn: "Het kan ook een club in Nederland zijn. Op dit moment ben ik nog bezig met Ter Leede."