‘Vidal betrokken bij vechtpartij; dure wodkafles op hoofd kapotgeslagen’

Arturo Vidal is wederom onderwerp van gesprek in Duitsland. De middenvelder van Bayern München, die onlangs door familie van Claudio Bravo, ploeggenoot bij Chili, door het slijk werd gehaald vanwege onprofessioneel gedrag, was namelijk betrokken bij een vechtpartij afgelopen september in een nachtclub in München. De Duitse politie onderzoekt momenteel het voorval.

Vidal en zijn broer Sandrino vierden op 16 september de overwinning van der Rekordmeister op Mainz (4-0) door in de VIP-Lounge van de Crown's Club los te gaan. Vidal zou flink gedronken hebben en enkele gasten in de nachtclub hebben bespot. Toen de mannetjesputter en zijn vrienden door de beveiliging werd gesommeerd te vertrekken, brak er een vechtpartij uit.

Volgens camerabeelden zou Vidal ook enkele vuistslagen hebben uitgedeeld. Een van de betrokkenen zou een fles wodka ter waarde van 515 euro op het hoofd van een ander persoon hebben kapotgeslagen. Het slachtoffer, dat lichamelijk letsel heeft overgehouden aan het incident, heeft aangifte gedaan van mishandeling. De beschuldigingen aan het adres van Vidal en zijn aanhang zijn nog niet bewezen.

Verschillende getuigen beweren tegenover BILD dat de fles wodka door iemand uit de groep van Vidal is kapotgeslagen, terwijl de clubeigenaar dit juist ontkent. De Chileen werd in zijn periode bij Juventus overigens al een keer beboet door zijn toenmalige werkgever wegens betrokkenheid bij een vechtpartij in een nachtclub en kreeg destijds een geldstraf van honderdduizend euro.