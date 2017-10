Cocu blij met ontwikkeling routinier: ‘Net als Zoet, die is ook meer aanwezig’

Daniel Schwaab werd vorig jaar zomer door PSV opgepikt bij VfB Stuttgart en de 29-jarige Duitser kende een wisselvallig eerste seizoen in Eindhoven. In de huidige voetbaljaargang is Schwaab na het vertrek van Héctor Moreno echter uitgegroeid tot een betrouwbare kracht in het centrum van de verdediging en trainer Phillip Cocu is tevreden over wat de stopper tot nu toe laat zien.

“Hij heeft ervaring, de juiste leeftijd en hij spreekt Nederlands. Hij heeft een duidelijke verandering doorgemaakt. Net als Jeroen Zoet, die is ook steeds nadrukkelijker aanwezig. Als een aantal jongens dit gaat doen en ze steunen elkaar ook, dan komt er beweging in. Dat is een proces, dat gaat niet zomaar, dat moet je je eigen maken. Maar er zit nu duidelijk ontwikkeling in”, legt de coach uit aan Voetbal International.

PSV begon het seizoen dramatisch met een vroege Europese uitschakeling, terwijl ook een aantal dragende krachten de deur van het Philips Stadion achter zich dicht trokken. Na negen wedstrijden staan de Eindhovenaren echter vijf punten los van eerste achtervolger Ajax en Cocu ziet dat zijn ploeg in een nieuwe formatie, met een verdedigend blok van zes spelers, steeds beter gaat voetballen: “De afstanden tussen de linies zijn steeds vaker goed, er wordt steeds beter samengewerkt en er wordt meer met elkaar gesproken. Maar het kan allemaal nog beter, hoor.”