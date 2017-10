Pupil Mourinho flirt met Pochettino: ‘Hij noemde me vaak zijn zoon’

Luke Shaw is momenteel onder de hoede van José Mourinho bij Manchester United, maar de verdediger wil in de toekomst dolgraag weer samenwerken met Mauricio Pochettino, die hij bij Southampton als manager had. De twee werden in het laatste jaar bij the Saints achtste in de Premier League en inmiddels werkt Pochettino bij Tottenham Hotspur. Shaw geeft aan dat hij graag weer onder de Argentijn wil spelen.

De 22-jarige linksback schrijft in de epiloog van een boek over Pochettino dat de manager hem wel kon bekoren: "Ik denk dat hij met Southampton het onmogelijke presteerde. We waren een van de best voetballende teams van de competitie. Ik hoop inderdaad dat ik op een dag weer voor hem mag spelen. En ik denk dat hij graag wil dat ik weer onder hem ga spelen."

"Hij noemde me vaak zijn zoon, dat is hoe goed onze relatie is. Ik heb veel ups en downs meegemaakt, maar als ik met Pochettino was, was het alleen maar up, up, up. Hij liet mij voelen dat ik de beste ter wereld was", concludeert Shaw. Verschillende Engelse media claimen dat de verdediger van the Red Devils betrokken wordt in een ruildeal.

Shaw zou de komende transferperiode verkassen naar Tottenham, terwijl Danny Rose de omgekeerde weg zou bewandelen en zich zou aansluiten bij United. Zaterdagmiddag gaan Shaw en Pochettino elkaar weer zien, aangezien United en the Spurs het dan tegen elkaar opnemen op Old Trafford. Beide Engelse topclubs hebben twintig punten uit negen competitieduels.