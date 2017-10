Van den Brom: ‘Hun spel was geweldig, daar zie ik nu niet veel meer van terug’

Ricardo van Rhijn wordt door AZ dit seizoen gehuurd van Club Brugge en daar is John van den Brom erg content mee. De trainer van de Alkmaarders zag dat de verdediger donderdagavond tegen Almere City FC in het kader van de KNVB Beker (0-4 winst) de hele wedstrijd meespeelde als centrale verdediger en Van den Brom stelt dat Van Rhijn wel klaar is om structureel in het eerste te gaan voetballen.

"Ik wilde dat hij ook wedstrijden in het eerste zou gaan spelen, omdat we achterin niet heel veel opties hebben door de afwezigheid van Ron Vlaar en Rens van Eijden (blessures, red.). Dit was een ideaal duel voor Ricardo om zich te tonen", aldus Van den Brom op de clubsite. "Hij heeft goed en geconcentreerd gespeeld en was ook veel met coaching bezig. Dat vind ik belangrijk voor spelers in onze as; het is echt een meerwaarde."

De formatie van Van den Brom speelt zondag tegen sc Heerenveen en de oefenmeester ziet zijn ploeg als de favoriet: "Aan het begin van het seizoen was het spel van Heerenveen echt geweldig om te zien. Daar zie ik nu niet veel meer van terug. Ze hebben echt een paar tikkies gehad in de competitie en deze week ook in het bekertoernooi (uitgeschakeld door Willem II, red.)."