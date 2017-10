Keizer: ‘Ik heb een paar dagen gehad en weet wel wie moet spelen’

Klaas-Jan Huntelaar kreeg in de afgelopen weken het vertrouwen in de spits bij Ajax, maar Kasper Dolberg liet afgelopen weekend met twee treffers in de Klassieker zien ook weer op de weg terug te zijn. De twee spitsen maken het trainer Marcel Keizer dus lastig en de oefenmeester wil ook nog niet kwijt wie er zaterdag tegen Willem II in de punt van de aanval zal beginnen.

“Ik heb een paar dagen gehad om na te denken over wie zaterdag moet spelen. De keuze is niet makkelijk op dit moment. Het is vervelend om spelers teleur te stellen, maar de opstelling zal je morgen zien”, laat Keizer weten via de officiële kanalen van zijn club. De trainer zou eventueel ook met beide spitsen aan kunnen treden, maar wil daar eveneens geen duidelijkheid over geven.

“We zijn er wel over uit, maar dat is echt iets voor morgen. We hebben Mateo Cassierra ook nog, die bij Jong Ajax veel scoort”, gaat Keizer, die in ieder geval Vacláv Cerny en Amin Younes moet missen, verder. De oefenmeester ziet wel dat zijn ploeg steeds beter begint te draaien en is er blij mee dat de spelersgroep zelf ook denkt dat het nog beter kan.

“We blijven bezig met elkaar, controleren wat beter kan en we genieten over wat goed gaat. Het elftal raakt steeds beter op elkaar ingespeeld en de concurrentie onderling op de trainingen doet ook wat. Dit moeten we vasthouden”, vertelt Keizer over de serie van gewonnen wedstrijden tegen sc Heerenveen, Sparta Rotterdam en Feyenoord in de Eredivisie.