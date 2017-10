Basisklant Chelsea heeft geen spijt: ‘Ik was niet geduldig genoeg voor Real’

Marcos Alonso heeft geen spijt van zijn vertrek bij Real Madrid in 2010. De Spanjaard was al sinds zijn achtste actief voor De Koninklijke, maar kwam uiteindelijk niet verder dan één competitieduel in de hoofdmacht. Via Bolton Wanderers en Fiorentina kwam de linksback in 2016 terecht bij Chelsea, waarvoor hij inmiddels 39 wedstrijden achter zijn naam heeft.

Het jeugdproduct van Real debuteerde in april 2010 onder Manuel Pellegrini in het duel met Racing Santander, al ging het om een invalbeurt in de negentigste minuut. Enkele maanden later vertrok hij naar Bolton. "Ik had niet het geduld om bij Real te spelen. In mijn laatste seizoen mocht ik debuteren, maar ik wilde elke week spelen", legt Alonso uit aan Marca. "Toen ik een aanbod uit de Premier League kreeg, twijfelde ik geen moment. Ik heb er geen spijt van. Als jochie wil je elke week voetballen. Ik ben erg blij met het verloop van mijn carrière en ik wil nog beter worden."

Alonso zegt dat Real lang zijn thuis was. "Ik ben daar opgegroeid, heb er veel mensen leren kennen en ik debuteerde er. Dat zal altijd bij me blijven. Het was een droom om voor het eerste te spelen", geeft hij aan. Hoewel hij zich in Engeland heeft ontwikkeld tot vaste waarde, is een debuut voor het Spaanse elftal vooralsnog uitgebleven. Alonso denkt juist veel te kunnen toevoegen aan La Furia Roja. "Maar ik maak me niet druk om het nationale elftal, want daar ga ik toch niet over. Ik kan slechts mijn best doen op het veld. Om een ticket naar Rusland te winnen, moet ik eerst winnen met Chelsea."