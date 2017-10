‘Ik hoorde de stemmen die hem afserveerden, te weinig ‘Ajax-speler’ noemden’

Leon Bergsma is dit seizoen een vaste waarde bij het Jong Ajax dat bovenaan staat in de Jupiler League, maar de verdediger heeft zich volgens voormalig teammanager David Endt altijd moeten bewijzen tegenover de achterban van de Amsterdammers. Endt is dan ook blij dat Bergsma zich door blijft ontwikkelen en verwacht dat de twintigjarige stopper zich in de toekomst aan zal sluiten bij de hoofdmacht van Ajax.

“Met plezier volgde ik hem op afstand. En ik hoorde de stemmen wel die hem afserveerden, die Leon te traag en te statisch, te weinig ‘Ajax-speler’ noemden. Zurigheid vanuit de gemakzuchtige Mokumse reflex tot afschrijven”, schrijft hij in zijn column in Het Parool. “Maar het was geen toeval dat hij niet afhaakte. Op het fundament van functionele techniek en intelligentie wordt Bergsma alsmaar beter.”

Endt haalt als voorbeeld een wedstrijd tegen Almere City aan, waar Bergsma volgens de columnist op de goede momenten indribbelde, secuur was in zijn passing en ook rigoureus ingreep als de situatie daarom vroeg: “Hij wordt zelden verrast, want Leon is een ‘valse trage’: hij is sneller dan je denkt. Met iets zurigs in zijn stem vroeg een tribunebuurman: ‘Zou die Bergsma het eerste kunnen halen?’ De vraag stellen is hem beantwoorden”, concludeert Endt.