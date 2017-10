Voormalig international Hans Kraay sr. op 81-jarige leeftijd overleden

Hans Kraay sr. is op 81-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt zijn familie vrijdagmiddag. De oud-voetballer was de eerste trainer in Nederland die voor zowel Ajax, Feyenoord en PSV heeft gewerkt. Na het overlijden van zijn vrouw in juni van dit jaar leefde Kraay sr. een teruggetrokken bestaan. Hij zal in besloten kring worden begraven.

Kraay sr., de vader van oud-voetballer en analist Hans Kraay jr., begon zijn voetballoopbaan in 1954 bij DOS. Na zes jaar bij de Utrechtse club maakte hij de overstap naar Feyenoord, waarvoor hij acht jaar speelde en 192 keer in actie kwam. De voormalig verdediger sloot zijn carrière af door voor twee seizoenen terug te keren bij DOS. Vervolgens was hij werkzaam als trainer en later nog als televisieanalist voor het programma Voetbal Insite.

Als trainer stond Kraay sr. voor de groep bij onder meer Go Ahead Eagles, Ajax, AZ, Sparta Rotterdam, Feyenoord en PSV. Bij de laatste twee clubs was hij in de jaren tachtig bovendien technisch directeur. Hij kwam overigens ook acht keer in actie voor het Nederlands elftal, tussen 1957 en 1964.