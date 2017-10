Van Bronckhorst: ‘Hij is al een paar jaar de ideale bondscoach’

Giovanni van Bronckhorst ziet in Ronald Koeman de beste kandidaat om Dick Advocaat op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer van Feyenoord werd de afgelopen weken zelf ook gevraagd of hij het bondscoachschap ziet zitten, maar heeft geen plannen om de landskampioen voortijdig te verlaten. Advocaat houdt het in november waarschijnlijk voor gezien bij Oranje.

Koeman werd begin deze week ontslagen bij Everton en is daarom beschikbaar voor de KNVB. Hij noemde de stap al een 'ideaal vervolg' van zijn carrière en Van Bronckhorst zou het toejuichen als Koeman bondscoach wordt. "Dat is hij al een paar jaar", reageert hij lachend op de vraag of Koeman de ideale kandidaat is. "Ik heb ook contact gehad met Ronald deze week. Het is nooit leuk om te zien dat iemand ontslagen wordt."

"Hij is belangrijk geweest voor het Nederlands voetbal, voor de club Feyenoord en ook voor mij persoonlijk", citeert Voetbal International de trainer op de persconferentie voor het competitieduel met Roda JC Kerkrade. Hij geeft aan dat Koeman al jarenlang wordt genoemd als potentiële bondscoach, maar dat het wel van twee kanten moet komen. "Hij is de ideale kandidaat, alleen de KNVB moet willen en Ronald zelf ook. Volgens mij is het wel een heel mooie baan voor hem."