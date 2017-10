Conte haalt uit op persconferentie: ‘Het is bullshit, het is respectloos!’

Chelsea gaat zaterdagavond op bezoek bij Bournemouth en de voorbereiding op dat duel is enigszins verstoord door een publicatie van The Sun. De boulevardkrant schreef dat een aantal spelers voormalig assistent-trainer Steve Holland heeft laten weten dat hun werkrelatie met Antonio Conte is verslechterd en het dagblad claimde verder dat Carlo Ancelotti een serieuze kandidaat is om Conte op te volgen.

Een aantal spelers zou vinden dat de trainingsintensiteit te hoog ligt en zou zijn hart daarover hebben gelucht bij Holland, die van 2011 tot 2017 bij Chelsea werkte en momenteel de rechterhand is van bondscoach Gareth Southgate. “We worden omringd door bullshit”, foeterde Conte vrijdag op de persconferentie. “Ik constateer dat dat de vorige managers van Chelsea ook is overkomen. Heel veel bullshit.”

“Ze proberen problemen te creëren tussen mij, de club en de spelers. Het is respectloos. Ik kan er nog begrip voor hebben dat ze schrijven dat de club mij wil ontslaan of zoiets, maar om iemand anders erbij te betrekken (Holland, red.), dat hoort niet. Het is niet goed dat deze persoon mij een bericht moet sturen om te vertellen dat het allemaal niet waar is. Waarom betrek je iemand anders bij deze bullshit? Als je mij wil raken, raak me. Maar dit is niet correct.”

“Ancelotti? Ja ja, ik sta in contact met Carlo. Hij is een vriend van mij, maar dat betekent niets. Ik lees niet veel, maar kreeg het alleen maar mee omdat hij mij zelf een berichtje stuurde. Het boeit mij niet wat de krant over mijn toekomst schrijft, want dit is mijn baan en Carlo is mijn vriend en ik heb veel respect voor hem. Hij was mijn coach bij Juventus”, besluit Conte. Zijn Chelsea neemt het zoals gezegd zaterdag op tegen Bournemouth.