‘In het begin hield je geen rekening met PSV, maar ze hebben een luizenploeg’

Op papier staat zondag een topper op het programma in de Eredivisie. Nummer drie Vitesse kruist in eigen huis de degens met koploper PSV en Phillip Cocu is onder de indruk van de komende tegenstander. De trainer van PSV ziet Vitesse eindigen op de vierde plek, net achter de top drie. "Dat heb ik aan het begin van het seizoen al een keer aangegeven", zegt Cocu tegen PSV TV.

Volgens Cocu heeft PSV uitstekend ingekocht. De Arnhemmers beschikken over een kwalitatief 'heel goede selectie', vindt de oefenmeester van de lijstaanvoerder. "Maar ze hebben ook spelers die al veel vlieguren hebben in het betaalde voetbal. Dat, met de aanwezige kwaliteiten, maakt het toch een hele sterke ploeg. Ik denk dat ze kort achter de top drie zullen eindigen."

Collega Henk Fraser is op zijn beurt lovend over PSV. Hij noemt de tegenstander van zondag de 'te kloppen ploeg' in de Eredivisie. "In het begin had men zoiets van: met PSV houd je niet direct rekening. Maar ze hebben een omslag gemaakt", citeert Voetbal International de trainer van Vitesse. "Je ziet dat ze, in de goede zin van het woord, een luizenploeg hebben."