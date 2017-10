Reiziger grijpt in en zet talent uit selectie Jong Ajax

Mees de Wit komt voorlopig niet in actie voor Ajax. Trainer Michael Reiziger heeft de negentienjarige linksbuiten uit de selectie gezet, zo bevestigt zaakwaarnemer Stefano van Delden tegenover Ajax Showtime.

De agent wilde niet uit de doeken doen wat de reden voor het wegsturen van De Wit precies is, maar heeft wel laten weten verbaasd te zijn. Van Delden voegde eraan toe dat De Wit ‘keihard blijft trainen’ en nog altijd wil ‘slagen’ bij Ajax.

De Wit, die nog een éénjarig contract heeft bij Ajax, kwam dit seizoen vijf keer in actie in de Jupiler League en daarin gaf hij één assist. Hij speelde eerder voor FC Weesp en maakte in augustus zijn debuut in het betaald voetbal, in de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.