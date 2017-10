‘Als je heel realistisch bent, dan ben ik te oud om nog prof te worden'

WERKENDAM - Bijna wist Kozakken Boys opnieuw te stunten in de KNVB Beker. Nadat De Graafschap in de eerste ronde werd geëlimineerd in een penaltyreeks, leek ook de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle dinsdag uit te monden in een beslissende strafschoppenserie. Diep in de verlenging trok de Eredivisionist toch aan het langste eind. "Hoe je het wendt of keert, het was een mooie avond", vertelt Ahmed El Azzouti, de 27-jarige spits die in bloedvorm verkeert bij Kozakken Boys.

Door Dominic Mostert

De bekerwedstrijd was 51 minuten onderweg, toen El Azzouti werd gelanceerd door een lange bal vanuit het middenveld. De aanvaller dook volledig vrij op voor keeper Mickey van der Hart, trok naar binnen en schoot diagonaal raak via de onderkant van de lat: 1-1. Het uitvak ontplofte; vlak voor tijd gebeurde dat nog eens, toen Gwaeron Stout de 2-2 op zijn naam schreef. In de verlenging ging Ryan Thomas naar de grond in het strafschopgebied en voorkwam Erik Bakker vanaf elf meter een blamage voor PEC. Niettemin gaat het goed met El Azzouti, die door zijn doelpuntendrift mag dromen van het profvoetbal. Clubs uit de hoogste afdeling van Marokko, de tweede divisie van Turkije en uit Oost-Europa hebben volgens zaakwaarnemer Amine Bakbachi interesse.

Mag ik je feliciteren met een mooi doelpunt en een goede wedstrijd, of overheerst toch de teleurstelling?

"Ik ben een winnaar, en dan ben je altijd teleurgesteld als je verliest. Maar we hebben het over de nummer vier van Nederland op dit moment. Het is heel mooi en leuk om te scoren. Het was voor mij, voor alle spelers en voor de hele club een mooie wedstrijd. We hadden het geluk dat de bal er bij PEC steeds maar niet in ging, maar het is dan wel zuur dat je zo'n makkelijke strafschop tegen krijgt. Van Wesley Pollemans, de verdediger bij wie het gebeurde, begreep ik dat de pingel heel makkelijk gegeven was. Ik wil niet zeggen dat ik teleurgesteld ben dat we de strafschoppenserie niet hebben gehaald, maar eigenlijk ook weer wel."

Ahmed El Azzouti liet het uitvak voor het eerst ontploffen! ?????? #zwokoz pic.twitter.com/2OZnYukMEt — Kozakken Boys (@KozakkenBoys) 25 oktober 2017

Zat er meer in voor Kozakken Boys?

"We waren heel dicht bij de penalty's. Ik ben dan iemand die na afloop altijd nagaat wat ik niet goed heb gedaan in de wedstrijd. Dat was voor mij een moment in de eerste helft. Bij mijn eerste kans werd ik van achteren geraakt en had ik eigenlijk moeten gaan liggen, maar het ging zo snel. Ik had toch naar de grond moeten gaan, want dan krijgen zij waarschijnlijk rood en een penalty tegen. Iets meer gogme had ik nodig, zo noemen ze dat tegenwoordig. Als ik ging liggen, dan had hij een penalty moeten geven. Aan de overzijde doen zij dat wel natuurlijk. Bij heel licht contact ging hij (Thomas, red.) al liggen. De verdediger stond nog voor hem; ik was er al doorheen. Maar ja, dat is achteraf."

Ben je dan te eerlijk op het veld?

"Ik zal je eerlijk zeggen: eigenlijk niet. Maar het ging voor mij zo snel. Automatisch spookt de kans dat ik die penalty niet krijg door mijn hoofd. Stel dat ik een gele kaart krijg voor een schwalbe. Dan denk ik: fuck, ik had ook gewoon kunnen scoren. Dat is denk ik de reden dat ik blijf staan op zo'n moment. Maar uiteindelijk hebben we een heel mooi bekertoernooi achter de rug. We hebben De Graafschap uitgeschakeld in de vorige ronde en dat is een heel goede prestatie. Hoe je het wendt of keert: het was dinsdagavond een mooie avond."

Hoogstandje hoor! Deze goal van Ahmed El Azzouti van @KozakkenBoys is verkozen tot Doelpunt van de Week! ???? pic.twitter.com/b4aIy5vLmE — Tweede Divisie (@2deDivisie) 5 oktober 2017

In de competitie staan jullie derde, maar toch toonden supporters zich vorig weekend ontevreden. Snap je dat?

"Vorige week pakten we wel punten tegen Jong Sparta Rotterdam (2-3, red.), maar we gaven een 0-2 voorsprong uit handen. Een paar weken geleden verloren met 4-3 bij HHC Hardenberg na een 0-3 voorsprong. Tegen GVVV incasseerden we in de blessuretijd de 2-2; tegen Excelsior Maassluis werd het 1-1 in de 88ste minuut. Die scenario's gaan bij de supporters door het hoofd. Een aantal fans was gewoon niet blij met de gang van zaken. Maar als je kijkt naar dinsdag: er waren achthonderd supporters die op een dinsdagavond naar Zwolle waren gereisd om ons te steunen. We werden bij terugkomst verwelkomd met vuurwerk. We hebben echte supporters."

Je staat nu op zes doelpunten in acht wedstrijden, ga je dat volhouden?

"Dat is wel de bedoeling, toch? Aantallen heb ik nooit in mijn hoofd. Als ik een getal noem, dan moet ik daar constant aan denken en ga je daar ook elke zaterdag mee het veld op. Ik heb nog nooit in mijn leven een aantal uitgesproken, en het zit ook niet in mijn hoofd. Echt niet, dat meen ik. Voor hetzelfde geld raak je geblesseerd. Je weet nooit wat er gebeurt. Ik wil zoveel mogelijk scoren en ik ben benieuwd hoeveel het er gaan worden."

De spelers van Kozakken Boys bedanken de supporters na de uitschakeling in Zwolle.

Het is wel zo dat je je in de kijker hebt gespeeld bij buitenlandse clubs.

"Ja, dat heb ik zelf ook meegekregen. Ik heb met mijn volle verstand voor twee jaar getekend bij Kozakken Boys en ik heb het hier naar mijn zin. Ik heb het nooit met de club gehad over de mogelijkheid om prof te worden, want dat vond ik nog niet relevant. Maar elke club zou op zo'n moment wel meedenken met een speler. Het is altijd mooi om te horen dat clubs belangstelling hebben voor je, maar het is soms ook maar de vraag waar je terechtkomt. Als je weet wat je hebt bij je huidige club, en je hebt het naar je zin, dan blijf je natuurlijk. De interesse doet wel iets met me. Je gaat ook terugdenken aan de wegen die je hebt bewandeld om hier te komen. Maar ik ben 27 jaar. Als je heel realistisch bent, dan ben ik eigenlijk te oud om nog prof te worden. Natuurlijk, wie zou het niet willen? Maar het is niet mijn doelstelling in ieder geval."

Als die clubs interesse hebben, vinden zij jou blijkbaar niet te oud.

"Dat klopt, dat is ook zo. Je moet jezelf wel afvragen hoe hoog het niveau in Marokko is, of in een ander land. Soms is het lastig in te schatten. De Jupiler League in Nederland staat in sommige andere qua voetbal landen gelijk aan het hoogste niveau. Je wordt dan niet per se beter als voetballer. In Nederland hangt het er ook maar van af naar welke club je gaat. Van FC Dordrecht word je als voetballer ook niet beter. Dan blijf ik nog liever bij Kozakken Boys. Officieel zijn de laagvliegers in de Jupiler League een stap omhoog, maar wil je dat wel? Bij een mooie club als PEC Zwolle zou ik het zeker doen, maar als een laagvlieger zich meldt kan ik misschien nog beter bij Kozakken Boys blijven. Marokko ambieer ik ook niet, ondanks mijn Marokkaanse achtergrond. Als ik een stap kan zetten, dan het liefst in Nederland."