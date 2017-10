‘Ik had moeten gaan liggen, bij PEC Zwolle deden ze dat ook’

PEC Zwolle bereikte dinsdag ternauwernood de achtste finales van de KNVB Beker. De nummer vier van de Eredivisie ontdeed zich pas in de verlenging van Kozakken Boys, nadat het duel met de Tweede Divisionist in de reguliere speeltijd in 2-2 eindigde. Erik Bakker werd de matchwinner door een strafschop, maar volgens spits Ahmed El Azzouti van Kozakken Boys had die penalty niet gegeven moeten worden. "Het is zuur dat je zo'n makkelijke strafschop tegen krijgt", vertelt hij aan Voetbalzone.

Zelf had El Azzouti in de tweede helft op fraaie wijze voor de 1-1 gezorgd. Toen het na negentig minuten 2-2 stond, had de 27-jarige aanvaller hoop op meer. "We waren heel dicht bij de penalty's. Ik ben dan iemand die na afloop altijd nagaat wat ik niet goed heb gedaan in de wedstrijd. Dat was voor mij een moment in de eerste helft. Bij mijn eerste kans werd ik van achteren geraakt en had ik eigenlijk moeten gaan liggen, maar het ging zo snel."

Als El Azzouti naar de grond was gegaan, vermoedt hij, dan zou PEC een rode kaart hebben gekregen plus een strafschop tegen. "Iets meer gogme had ik nodig, zo noemen ze dat tegenwoordig. Ik heb de beelden gezien en als ik ging liggen, dan had hij een penalty moeten geven. Aan de overzijde doen zij dat wel natuurlijk. Bij heel licht contact ging hij (Thomas, red.) al liggen. De verdediger stond nog voor hem; ik was er al doorheen. Maar ja, dat is achteraf."