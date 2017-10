Operatie Sol goed verlopen: ‘Gezondheid is belangrijker dan voetbal’

De operatie bij Fran Sol is goed verlopen, zo heeft Erwin van de Looi op de persconferentie laten weten. Willem II maakte donderdag bekend dat er deze week een tumor was ontdekt in de teelbal van de aanvaller en daaraan is Sol nu geopereerd.

“Het was volgens de doktoren vooraf gezien geen al te moeilijke ingreep, dus was de verwachting dat de operatie zou slagen”, aldus de trainer van De Tricolores, die het nare nieuws dinsdagavond na het bekerduel met sc Heerenveen vertelde aan de selectie: “Dat kwam uiteraard hard aan.”

“Vorige week misten we Ben Rienstra, red tegen Groningen omdat zijn zoontje in het ziekenhuis moest worden opgenomen en deze week kwam het nieuws over Fran. Op zulke momenten beseffen we dat gezondheid vele malen belangrijk is dan voetbal. De groep gaat goed met deze situaties om en sommige jongens zullen hier ook kracht uit halen. Voetbal is een goede uitlaatklep”, aldus Van de Looi.