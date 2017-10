Gullit bekeek duel van PEC: ‘Misschien haal ik de voorselectie ooit’

PEC Zwolle boekte vorige week zaterdag een 0-2 overwinning op NAC Breda en deed dat onder toeziend oog van Ruud Gullit. De assistent-bondscoach van het Nederlands elftal kwam mogelijk kijken naar rechtsback Kingsley Ehizibue.

Die geluiden heeft de 22-jarige geboren Duitser zelf ook gehoord, zo vertelt hij in een interview met RTV Oost: “Het is gewoon een extra motivatie om voor te gaan en misschien dat ik dan ooit wel in een voorselectie zit voor Oranje.” Een belletje vanuit Zeist heeft Ehizibue in ieder geval nog niet gekregen.

“Ik heb niets van de KNVB gehoord. Dat is ook maar goed. Ik weet dat ik er nog niet klaar voor ben en dat er nog bepaalde dingen zijn die ik kan verbeteren en waar ik hard aan wil werken.” Ehizibue speelde tot dusverre 76 wedstrijden voor PEC Zwolle en daarin kwam hij tot acht doelpunten en zeven assists.