Volop belangstelling voor aanvaller Barcelona

Juventus gaat in de winter bij Barcelona terugkomen voor André Gomes. La Vecchia Signora hoopt dat de Catalanen hem in januari voor een relatief lage prijs van de hand willen doen. (Sport)

Berkay Ozcan staat op het punt om VfB Stuttgart te verruilen voor Arsenal. The Gunners zijn momenteel in gesprek met de jonge Turkse middenvelder. (BeIN Sports)

Marco Silva is bij de bookmakers favoriet om bij Everton aan de slag te gaan. Toch lijkt de kans niet groot dat de Portugees daadwerkelijk naar the Toffees vertrekt, omdat hij niet weg wil bij Watford. (Daily Mirror)