Younes ontbreekt in selectie van Ajax en wordt vervangen door Johnsen

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij Willem II en Amin Younes zal niet van de partij zijn. De linksbuiten kampt met knieklachten en is niet in de wedstrijdselectie opgenomen, zo laten de Amsterdammers vrijdagmiddag officieel weten.

De 24-jarige Younes speelde dit seizoen twaalf wedstrijden in clubverband en daarin kwam hij tot twee doelpunten en twee assists. In de Eredivisie miste hij dit seizoen enkel het duel met FC Groningen (3-1 winst). De Duitser wordt in de selectie vervangen door Dennis Johnsen.

De negentienjarige Noor maakte woensdag in de bekerwedstrijd tegen ASV De Dijk (1-4) zijn debuut in het eerste elftal en kan zaterdag dus voor de tweede keer zijn opwachting maken in Ajax 1. Overigens zijn Václav Cerny, Benjamin van Leer en Mitchell Dijks net als Younes vanwege blessureleed niet beschikbaar voor Marcel Keizer.