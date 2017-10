Nieuwe blessure bij Feyenoord: ‘Moeilijk om een hoofdoorzaak te noemen’

Feyenoord gaat zaterdagavond op bezoek bij Roda JC Kerkrade, maar Giovanni van Bronckhorst kan niet beschikken over een fitte selectie. Nu is namelijk ook Miquel Nelom afgehaakt, zo meldde de trainer vrijdag op de persconferentie.

“Hij heeft woensdag een tik gehad en reist niet mee naar Limburg”, zo doelde Van Bronckhorst op de met 4-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen AVV Swift, waarin de 27-jarige Nelom negentig minuten in actie kwam. Ook Renato Tapia, Sven van Beek, Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin zijn nog niet van de partij bij Feyenoord.

“Het is moeilijk om een hoofdoorzaak te noemen. We hebben veel blessures en daarom nauwelijks een vaste formatie. Dat is wel anders in vergelijking met vorig seizoen”, aldus Van Bronckhorst, die er nog aan toevoegde dat de kans aanwezig is dat Sam Larsson in de basis staat tegen Roda: “Hij zit heel dicht tegen een basisplaats aan.”