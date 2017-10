‘Als Ajax geïnteresseerd was geweest, hadden ze zich wel gemeld’

Urby Emanuelson vertrok afgelopen zomer van Sheffield Wednesday naar FC Utrecht en heeft inmiddels zeventien wedstrijden voor de Domstedelingen achter zijn naam staan. Volgende week zondag neemt Emanuelson het met zijn club op tegen Ajax, de ploeg waarvoor hij eerder tot 255 officiële duels kwam.

Emanuelson zegt in een interview met Ajax Life dat hij nu niet voor de tegenstander van volgende week had kunnen spelen. “Met Ajax heb ik in de zomer geen contact gehad”, klinkt het. “Ze kenden mijn situatie. Als ze geïnteresseerd waren geweest, dan hadden ze zich wel gemeld en dat is niet gebeurd.”

De 31-jarige Emanuelson, zeventienvoudig international van het Nederlands elftal, genoot belangstelling van verschillende clubs en koos uiteindelijk voor FC Utrecht. “Ik had meteen het gevoel dat de club me graag wilde hebben, dat er vertrouwen was. Dat vond ik erg belangrijk.” FC Utrecht neemt het zondag thuis op tegen NAC Breda.