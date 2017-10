Rashford krijgt zaterdag tegen Spurs laatste kans om geschiedenis te schrijven

Manchester United zoekt naar de eerste competitiezege sinds 30 september, na misstappen tegen Liverpool (0-0) en Huddersfield Town (2-1). Tottenham Hotspur is in competitieverband bezig aan een goede reeks. Na de doelpunloze remise tegen Swansea City, op 10 september, volgden vier zeges uit evenveel duels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, zaterdag vanaf 13.30 uur.

O Tottenham Hotspur verloor 20 van de 25 Premier League-visites aan Old Trafford: twee zeges, drie remises. Dat is voor de Londenaren het hoogste aantal nederlagen tegen welke club dan ook, op het allerhoogste niveau.

O Tottenham Hotspur won in mei van Manchester United en hoopt voor het eerst sinds april 1990 twee opeenvolgende competitiezeges op the Mancunians te boeken.

O Tottenham Hotspur won in 1989/90 drie van de drie ontmoetingen met Manchester United, in alle competities. Dat was slechts één keer eerder gebeurd, in 1981/82.

O Romelu Lukaku kwam tot op heden niet verder dan 15 goals in 58 Premier League-wedstrijden tegen 'de grote zes'. Dat komt neer op een moyenne van één goal elke 289 minuten.

O Manchester United heeft elk van de laatste vijf Premier League-duels op Old Trafford gewonnen, met een clean sheet in elke zege. De laatste zes thuiszeges op rij zónder een tegendoelpunt dateert van maart 2010; destijds stopte de reeks uiteindelijk bij zeven.

O Mauricio Pochettino verloor vier Premier League-wedstrijden tegen een club met José Mourinho aan het roer. Meer dan tegen welke trainer in deze competitie dan ook.

O Marcus Rashford, die op 31 oktober twintig jaar wordt, speelt zaterdag zijn laatste Premier League-duel als tiener. Alleen Wayne Rooney (15) maakte als tiener meer goals voor Manchester United in competitieverband dan Rashford (13).

O De afwezige Harry Kane was goed voor 29 goals in 26 Premier League-duels in 2017. Slechts zeven treffers onder het Premier League-record van Alan Shearer, die in het kalenderjaar 1995 36 keer scoorde.

O Kane maakte 15 van de 29 competitiegoals in 2017 buitenshuis. Slechts twee spelers maakten méér Premier League-uitgoals in een kalenderjaar: Sergio Agüero (17, in 2016) en Robin van Persie (19, in 2011).

O Kieran Trippier stond aan de basis van zeven van de competitiegoals van Kane in 2017. Dat is precies de helft van het aantal kansen die de vleugelverdediger voor de aanvaller creëerde: veertien kansen.