Gonzalo Higuaín wil slechte reeks tegen AC Milan zaterdag beëindigen

De midweekse zege op Chievo (1-4) kwam gelegen voor AC Milan: sinds 20 september had het team van Vincenzo Montella niet meer in de Serie A gewonnen. Vier duels hadden slechts één punt opgeleverd. Regerend landskampioen Juventus won elk van de eerste zes Serie A-duels, kende daarna een lichte dip, maar pakte de volle buit in de laatste twee ontmoetingen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het San Siro, zaterdag vanaf 18.00 uur.

O Juventus won acht van de laatste negen Serie A-duels met AC Milan, al wonnen i Rossoneri in het San Siro de laatste ontmoeting: 1-0.

O AC Milan maakte niet meer dan één doelpunt in elk van de laatste zeven thuisduels met Juventus in de Serie A.

O AC Milan scoorde niet één keer in de laatste twee thuisduels in de Serie A. De laatste keer dat het San Siro in drie opeenvolgende competitiewedstrijden verstoken bleef van een treffer van de Noord-Italianen, was in december 2007.

O In de laatste zeven edities van AC Milan - Juventus maakten beide ploegen altijd minimaal één doelpunt, met een gemiddelde van 4,7 doelpunten per wedstrijd.

O De laatste keer dat Juventus in acht opeenvolgende uitduels in de Serie A niet de nul hield, was in augustus 2010. De huidige reeks van zeven duels startte op 28 april.

O Juventus maakte dit seizoen al 31 competitietreffers; meer dan welke Serie A-club dan ook. Dat is tevens het hoogste aantal van Juventus na tien speeldagen sinds 1951/52 (toen ook 31 goals).

O Juventus nam in elk van de tien Serie A-duels dit seizoen de leiding, terwijl AC Milan juist elk van de vier competitieduels verloor waarin men op achterstand kwam.

O Gonzalo Higuaín scoorde viermaal in zijn eerste vier Serie A-duels met AC Milan. In zijn laatste vier duels met i Rossoneri scoorde hij echter niet één keer.

O Geen enkele Serie A-club scoorde dit seizoen meer met het hoofd dan Juventus: vier, evenveel als Lazio. AC Milan heeft nog geen tegengoal met het hoofd geïncasseerd.

O Nikola Kalinic, die midweeks trefzeker was voor AC Milan bij Chievo (1-4), scoorde in elk van zijn drie competitieduels met Juventus.