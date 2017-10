Bayern komt met transfernieuws: ‘Hij is een zeer getalenteerde voetballer’

Alex Timossi Andersson is speler van Bayern München. De zestienjarige rechtshalf blijft nog wel tot de zomer van 2019 bij zijn huidige club Helsingborg IF, zo maakt de regerend kampioen van Duitsland via de officiële kanalen bekend.

Timossi Andersson, international van Zweden Onder-16, speelde tot dusverre achttien wedstrijden in het eerste elftal van Helsingborg en daarin kwam hij tot twee doelpunten. “Alex is een zeer getalenteerde voetballer en we zijn ervan overtuigd dat hij zijn weg hier zal weten te vinden”, aldus Hasan Salihamidzic.

“Tot hij bij ons is, zal hij bij zijn club Helsingborg verdere wedstrijdervaring opdoen en zich in zijn vertrouwde omgeving verder ontwikkelen”, besluit de sportief directeur. Het is niet bekend hoeveel Bayern heeft betaald voor Timossi Andersson.