Vrijdag, 27 Oktober 2017

Chinezen melden zich met zeventig miljoen euro

Jorge Jesus werd onlangs gelinkt aan een dienstverband bij AC Milan. De trainer van Sporting Portugal verwijst deze geruchten echter naar het rijk der fabelen en zegt gefocust te zijn op zijn baan bij de Portugese topclub. (Diverse Portugese media)

De terugkeer van Claude Puel in de Premier League is in kannen en kruiken. De Franse oefenmeester zal vrijdag voor het eerste de leiding hebben over de training bij Leicester City. (Daily Telegraph)

Ciro Immobile kan op korte termijn gaan cashen in China. Shanghai SIPG biedt de Italiaanse spits een jaarsalaris van zesenhalf miljoen euro en stelt Lazio een transfersom van zeventig miljoen euro in het vooruitzicht. (La Gazzetta dello Sport)

De zaakwaarnemer van André Schürrle sluit uit dat zijn cliënt in de winterstop op huurbasis vertrekt bij Borussia Dortmund. 1.FC Köln zou naar verluidt geïnteresseerd zijn om hem te huren, maar er is nog geen aanbieding gedaan. (Reviersport)

Everton heeft voorlopig nog geen contact opgenomen met Sean Dyche. De oefenmeester van Burnley ontkent stellig dat er contact is geweest met the Toffees over de opvolging van Ronald Koeman. (Daily Telegraph)