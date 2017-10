Leeds haalde Kane bijna binnen: ‘Het was de vraag of hij het zou maken'

Harry Kane is bij Tottenham Hotspur uitgegroeid tot een spits van wereldklasse. Het scheelde echter niet veel, of the Spurs hadden de Engelsman in 2014 van de hand gedaan. Kane stond op het punt om naar Leeds United te verkassen, maar toenmalig manager Tim Sherwood besloot er een stokje voor te steken.

In de jaren ervoor was Kane al verhuurd aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City. Men begon te twijfelen of de spits nog wel door zou breken in het eerste elftal, waardoor een aanbod van Leeds United in overweging werd genomen. “Maar Tim (Sherwood, red.) wist dat hij zich zou ontwikkelen tot een Premier League-speler en wilde Kane echt niet laten gaan. Ook al wilde de voorzitter (Daniel Levy, red.) dat waarschijnlijk wel”, herinnert David Magrone, destijds lid van de technische staf, zich tegenover de Engelse pers.

“Het was niet zo dat hij teveel geld kostte of zoiets. Het was de vraag of hij het zou gaan maken bij Tottenham Hotspur”, vervolgt Magrone. “Kane was vastbesloten om zichzelf hier te bewijzen en het vertrouwen van Tim weerhield hem van een vertrek bij Tottenham. Hij liet vervolgens zijn kwaliteiten zien. Het is volledig verdiend dat hij nu daarvoor beloond wordt. Ik denk dat hij één keer echt heeft overwogen om te vertrekken.”

Tottenham Hotspur neemt het zaterdagmiddag op Old Trafford op tegen Manchester United en kan in die wedstrijd the Red Devils inhalen op de ranglijst. In Manchester zullen the Spurs het echter zonder Kane moeten stellen, zo heeft manager Mauricio Pochettino op een persconferentie laten weten. De spits kampt met een lichte hamstringblessure en moet daarom noodgedwongen vervangen worden door Fernando Llorente. Pochettino: "Het is een hele lichte blessure, maar we kunnen geen risico nemen. We zullen zien of hij er komende woensdag bij is tegen Real Madrid, maar morgen is onmogelijk."