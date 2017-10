Ronaldo troost ouders van overleden Santiago: ‘Voor mijn grootste fan’

Mexico-Stad werd in september getroffen door een aardbeving. 358 mensen lieten het leven, onder wie de zesjarige Santiago Flores Mora. Zijn moeder schreef daarna een open brief waarin ze vertelde hoezeer Santiago van Real Madrid hield en dat hij een groot fan was van Cristiano Ronaldo. Het was altijd de grote droom van Santiago om de Portugees te ontmoeten, zo schreef ma in de brief.

Toen Ronaldo de brief onder ogen kreeg, nodigde hij de ouders en broer (Leonado) van Santiago uit in het Santiago Bernabéu. Hij kondigde in september via social media al aan dat hij een shirt met rugnummer zeven zou overhandigen: “Dit shirt is voor Santiago, mijn grootste fan”, schreef de buitenspeler. Deze week was het dan zover, want de ouders van Santiago kwamen op bezoek in het stadion van de Koninklijke.

Ronaldo gaf hen samen met voorzitter Florentino Pérez een rondleiding en overhandigde het beloofde shirt. “Dit is een cadeau dat we te danken hebben aan de bijzondere bewondering die onze zoon voor Cristiano en Real Madrid had”, reageert de vader van Santiago via de officiële kanalen van Real.