VZ Quiz - Wat weet jij van het voetbalnieuws van afgelopen week?

Het was een week waarin het lage niveau van De Klassieker veelbesproken werd, een week waarin Ronald Koeman zijn ontslag kreeg bij Everton en Rick Karsdorp een zware blessure opliep bij zijn debuut voor AS Roma. Denk jij het nieuws een beetje goed gevolgd te hebben? Test je kennis in deze quiz!