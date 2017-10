‘Feyenoord voelt als de club waar ik de komende jaren wil spelen’

Sam Larsson was afgelopen week met drie doelpunten de grote man aan de zijde van Feyenoord in de wedstrijd tegen de amateurs van Swift, die met 4-1 gewonnen werd. De Zweedse vleugelaanvaller zorgde in het bekerduel voor een hattrick. Feyenoord nam Larsson afgelopen zomer over van sc Heerenveen en hij heeft snel zijn draai gevonden in Rotterdam.

“Van buiten kun je het gevoel hebben dat een 'kleinere' club als Heerenveen meer familiair is dan een grote club als Feyenoord. Ik kan nu zeggen dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn”, zegt Larsson in een interview met Feyenoord Magazine. Hij had niet verwacht dat hij zo goed verwelkomd zou worden in Rotterdam. “Het is buitengewoon. We zijn daar erg van onder de indruk. De spelers en staf voelen als familie, terwijl de supporters me al snel toezongen.”

“Ja, Feyenoord voelt als de club waar ik de komende jaren wil spelen en Rotterdam als de stad waar ik de komende jaren wil wonen. Deze stap is precies wat ik nodig had en is precies op het goede moment gekomen”, vervolgt de 24-jarige Zweed, die over drie maanden voor het eerst vader zal worden. “Hopelijk doet het iets met me, op een positieve manier. Word ik nog volwassener dan ik de afgelopen jaren al ben geworden en heb ik daar straks ook op het veld profijt van.”