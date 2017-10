‘De ‘charme’ van de beker heeft ons in Europa veel punten gekost’

Hedwiges Maduro is niet te spreken over de loting voor de achtste finale van de KNVB Beker. Daarin werd Feyenoord bijvoorbeeld gekoppeld aan Heracles Almelo, PEC Zwolle aan NEC en FC Twente aan Ajax. Maduro vindt dat de opzet van de loting uiteindelijk niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.

De 32-jarige verdedigende middenvelder van Omonia Nicosia, die eerder voor onder meer FC Groningen en Ajax speelde, omschrijft de opzet van de loting als ‘onbegrijpelijk’: “Met een beetje geluk in de loting kan 'iedereen' de finales bereiken. Het is de kortste manier voor het bereiken van een plek in Europa”, schrijft hij op Twitter.

“Hoe kan het dan zo zijn dat twee amateurteams elkaar kunnen loten? Waarom geen uit- en thuiswedstrijden zoals in Spanje? Je blijft charme houden en de sterkste blijven over. Ik snap gewoon niet dat twee goede Eredivisie-teams elkaar in zo’n vroeg stadium kunnen loten. De 'charme' van het bekervoetbal heeft ons de afgelopen jaren punten gekost in Europa Nederland zijnde.”