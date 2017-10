‘Het heeft hem veel pijn gedaan, dat het bij Feyenoord niet is gelukt’

Gertjan Verbeek wordt door vrienden en kennissen als de ideale man voor FC Twente gezien. De oefenmeester is in afwachting van een vervolg aan de vorige week opgestarte gesprekken. Verbeek is zonder meer een van de meest kleurrijke coaches van Nederland. Toch is hij iets veranderd. "Er is in zijn standpunten wat meer ruimte gekomen voor andere ideeën·, zo weet Foppe de Haan.

De Haan was docent van Verbeek op het CIOS, trainer van Verbeek bij sc Heerenveen en ook trainer van de Friezen toen hij Verbeek als assistent aanstelde. "Daarbij speelt ook een rol, dat hij nu een vriendin en een dochtertje heeft. Dat heeft in zijn voordeel gewerkt", zo verzekert De Haan in De Telegraaf. Henk de Jong, trainer van De Graafschap, is sinds de CIOS-tijd een goede vriend van Verbeek en kan dat alleen maar beamen. "Het is goed voor hem om ook met andere dingen buiten het voetbal bezig te zijn. Het geluk met zijn vriendin en dochtertje Sinne geeft hem ook rust."

De Jong omschrijft Verbeek als 'een heel lieve man, die gek is met zijn spelers'. "Ik denk, dat hij heel goed bij FC Twente past. Hij komt uit Enschede en al zijn leven lang heeft hij daar een keer willen werken. Je weet als club wat je binnenhaalt. Hij heeft het bij de meeste clubs goed gedaan." Bij Feyenoord ging het echter niet goed en moest hij wijken. "Het heeft hem veel pijn gedaan, dat het daar niet is gelukt. Daar heeft hij enorm veel van geleerd. Hij wilde te snel en kreeg daarin de mensen niet mee. Hij geeft toe dat hij dat nu anders aangepakt zou hebben."

De Jong vindt het dan ook goed dat Verbeek nu een vriendin en een dochtertje heeft. "Zijn vriendin Sabine past heel goed bij hem en stuurt hem ook wat bij. Gertjan is iemand, die af en toe wat moet worden afgeremd. Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, werkte bij AZ samen met Verbeek en ziet paralellen met het AZ van toen en het FC Twente van nu. AZ wilde door een schuld van 26 miljoen euro alle goede spelers verkopen, het salarishuis halveren en toch dezelfde resulaten halen. "Gertjan begon heel hard te lachen, maar uiteindelijk hebben we in drie sessies van vier uur elkaar toch weten te vinden."