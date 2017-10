Zlatan: ‘Alles wat ik in het eerste seizoen begin, maak ik af in het tweede'

Zlatan Ibrahimovic is op de weg terug van zijn zware knieblessure en zou in december zijn rentree bij Manchester United kunnen maken. De Zweedse spits scheurde in april zijn voorste kruisband af in de wedstrijd tegen Anderlecht en leek daarna te vertrekken bij the Red Devils. Hij bleef toch in Manchester, met een duidelijk doel.

“Ik heb gezegd dat ik terug zou keren om af te maken waar ik mee begonnen was. Ik wilde het hier niet beëindigen zoals het vorig seizoen geëindigd is hier. Niemand wilde dat, vooral niet na vorig seizoen. We hebben veel opgebouwd en drie prijzen gewonnen”, stelt Ibrahimovic in een interview met Sky Sports. “Alles wat ik in het eerste seizoen begin, maak ik af in het tweede seizoen.”

“Op het moment dat ik geblesseerd raakte, was het makkelijk om te zeggen dat ik terug zou keren. Dat was namelijk een uitdaging”, vervolgt de Zweedse spits zijn verhaal. “Ik had nog nooit een zware blessure gehad en mensen zeiden: Hij is te oud. Het was een uitdaging om dit soort twijfels te overwinnen. Het geeft me energie en een doel. Ik zal hier op mijn eigen manier vertrekken. Al moet ik over water lopen, ik zal het zo doen.”