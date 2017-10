Reiziger snapt kritiek op Jong Ajax niet: ‘Het is een soort wake-upcall’

Jong Ajax kan vrijdagavond een periodetitel behalen in de Jupiler League. De ploeg van trainer Michael Reiziger gaat op bezoek bij FC Eindhoven en heeft in het Jan Louwers Stadion een resultaat nodig om periodekampioen te worden. Het heeft op dit moment twee punten voorsprong op naaste achtervolger NEC.

De Amsterdammers hebben bovendien een beter doelsaldo dan NEC, dat het vrijdagavond opneemt tegen Jong FC Utrecht. Reiziger noemt een eventuele periodetitel ‘erg mooi’. “Elke prijs is een prijs, vind ik. Een soort bevestiging. Maar ook als we 'm niet winnen, vind ik dat we een heel goede periode achter de rug hebben”, zegt de oefenmeester in gesprek met de NOS. "Wij willen nog wel veel meer stappen maken.”

“Ik vind ook dat we meer het publiek moeten vermaken. Met snel en mooi spel, hoog tempo”, vervolgt Reiziger, wiens ploeg ook de nodige kritiek te verwerken krijgt. Veel andere clubs zijn tegenstander van de deelname van de beloftenteams aan de Jupiler League, omdat er sprake is van ‘competitievervalsing’. "Ik begrijp de kritiek niet echt, omdat ik denk dat wij juist een niveau met ons meebrengen. Kritiek is er vooral van clubs die niet een tweede elftal in de voetbalpiramide hebben.”

“Onze aanwezigheid is alleen maar goed, denk ik. Het is ook een wake-upcall: doe wat aan je jeugdopleiding, gooi er extra tijd in”, aldus Reiziger. Hij sluit niet uit dat hij op termijn het pad van Marcel Keizer volgt en trainer van het eerste elftal wordt, al wil hij er voorlopig nog niet aan denken. “Maar je weet het nooit. Marcel Keizer kwam van Jong Ajax, Frank de Boer deed het vanaf de A-junioren en ook Louis van Gaal ging van de A-junioren naar het eerste elftal. Daar is niks over te zeggen.”