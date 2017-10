Kritiek in Georgië op Kashia wegens regenboogband: ‘Zwicht niet voor de druk’

Alle aanvoerders in de Eredivisie speelden twee weken geleden met een aanvoerdersband in de kleuren van de regenboog. De actie vormde een ondersteuning voor de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de sport. Zo droeg ook Guram Kashia als aanvoerder van Vitesse deze band, maar dat is hem in zijn thuisland Georgië op kritiek komen te staan.

Er gaan in het conservatieve Georgië zelfs stemmen op om Kashia tijdelijk te weren uit de nationale ploeg. “Maar ik ben gewoon beschikbaar”, zegt de verdediger in gesprek met de Gelderlander. “De definitieve selectie wordt nog bekend gemaakt, maar ik ga ervan uit als altijd bij de groep te zitten. Ik heb de steun van de bond en zelfs de president van het land. Ik zwicht niet voor de druk.”

“Ik hoor en lees berichten. Er zal dus best wat op me af komen. Dat is dan maar zo”, vervolgt Kashia. Georgië speelt over twee weken oefenwedstrijden tegen Cyprus en Wit-Rusland. De verdediger kwam reeds 58 keer in actie voor de Georgische nationale ploeg. “Wie kan er vrijheid nu niet steunen? Wie is nu tegen geweld? Als ik word opgeroepen, ben ik er voor Georgië.”