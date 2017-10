Zidane ligt niet wakker van ‘gevoelige’ reis: ‘Veiligheid zal zoals altijd zijn’

De competitiewedstrijd tussen Girona en Real Madrid, zondag om 16.15 uur, wordt wellicht niet gespeeld. Volgens Spaanse media zal de ontmoeting vanwege veiligheidsredenen worden afgelast als het Catalaanse parlement vóór onafhankelijkheid stemt. Dat zou een van de scenario's zijn waar de politie serieus rekening mee houdt.

Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren met de Catalaanse regio. Op 1 oktober sprak een meerderheid van de Catalaanse kiezers zich uit voor afsplitsing van Spanje. Die volksraadpleging werd door de Spaanse regering niet erkend. De Catalaanse overheid heeft tot dusver nog geen gevolg gegeven aan de uitslag.

Zinédine Zidane werd donderdagavond na het bekerduel met Fuenlabrada (0-2) geconfronteerd met een eventuele afgelasting. "Ik weet nergens van en we maken ons ook geen zorgen", zo verzekerde de oefenmeester van Real Madrid. "De voorbereiding op onze reis zal niet anders. De veiligheid zal zoals altijd zijn." De selectie zal niet met de traditionele spelersbus door Girona rijden. Dat gebeurt echter ook niet als de Koninklijke bij Barcelona en Athletic Club op bezoek gaat.

"We zullen zoals altijd spelen en niet aan andere dingen denken. Ik ga verder geen uitspraken doen en dit is ook niet om iedereen gerust te stellen. We denken alleen aan onze wedstrijd, we willen voetballen en we hopen dat het een spektakel wordt. Er zal genoeg aan de veiligheid worden gedaan om ervoor te zorgen dat er niks gebeurt."

Spanje overweegt het grondwetsartikel 155 in werking te stellen om Catalonië de autonomie af te nemen, als reactie op het uitblijven van een heldere reactie over de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring. Daarover beslist de Spaanse regering vandaag. Het is volgens de Catalaanse leider Carles Puigdemont aan het Catalaanse parlement een beslissing te nemen over de afsplitsing van de regio.