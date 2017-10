Advocaat: ‘In Rotterdam mogen ze heel blij zijn dat hij nog in Nederland speelt’

Het is begin volgende week een jaar na de dood van van de moeder van Tonny Vilhena. De middenvelder van Feyenoord was afgelopen seizoen, ondanks het overlijden van zijn moeder, een van de smaakmakers van de uiteindelijke landskampioen. Deze voetbaljaargang krijgt hij echter kritiek, en dat kan niet iedereen bekoren. "Nooit verzaakte hij in die periode, de belangrijke wedstrijden in de race om de titel: Tonny stond er", zo benadrukt ploeggenoot Karim El Ahmadi vrijdag in het Algemeen Dagblad.

"Nooit heeft hij ons laten merken dat hij er ergens mee zat, terwijl daar alle reden toe was. Hij leeft als een prof, geeft alles. Hij is de jongste speler van Feyenoord ooit die al op 150 wedstrijden staat. Als 22-jarige, hè. Hij is nooit geblesseerd. Dat hij kritiek krijgt, dat is de voetbalwereld. Maar ik denk er anders over", zo stelt El Ahmadi. Jan Boskamp weet niet of de moeilijke tijd die Vilhena privé heeft doorgemaakt van invloed is op zijn terugval. Hij snapt echter wel de discussie over een mogelijke reserverol.

"Deze jongen heeft het absoluut in zich om de volgende stap te zetten naar een grote competitie als de Serie A, waar hij net onder de top zijn stempel moet kunnen drukken op een ploeg. Maar wel op de manier zoals hij vorig seizoen speelde." Ook Willem van Hanegem vind het moeilijk om in te schatten of het overlijden van de moeder iets met de prestaties van Vilhena heeft te maken. "Maar nu lijkt het alsof hij wil laten zien wat hij fysiek allemaal in huis heeft, terwijl hij gewoon snel zou moeten spelen."

Giovanni van Bronckhorst is naar eigen zeggen de eerste die toegeeft dat Vilhena veel beter kan dan hij de laatste weken heeft laten zien. "Maar Tonny is Tonny zeg ik altijd. Hij heeft zijn fysieke power, zijn wil om te winnen, zijn vermogen om heel de wedstrijd voluit te gaan." Dick Advocaat is zeer lovend over Vilhena, die hij bij het Nederlands elftal als een leergierige en talentvolle jongen ervaart. "Ik denken dat de mensen in Rotterdam heel blij mogen zijn dat Vilhena nog in Nederland speelt. Het type Vilhena, daar hebben heel veel ploegen behoefte aan." De bondscoach vindt kritiek 'erbij horen'. "Daar komt hij sterker uit, dat karakter heeft hij. Ik geloof in de kwaliteiten van deze speler."